Падение человека из окна пятого этажа в Колпино оказалось убийством

Полиция задержала подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разобрались в смерти 27-летнего парня, который скончался после падения из окна пятого этажа многоквартирного дома в Колпино 19 ноября. Трагедия произошла на проспекте Ленина. Погибший пришел в гости к своему 21-летнему другу. Вместе они выпивали, после чего начался конфликт.

- Как выяснилось, хозяин квартиры во время ссоры вытолкнул гостя из окна, - сообщил источник "КП-Петербург". - От полученных травм пострадавший скончался.

Сейчас подозреваемого уже задержали. На него возбудили уголовное дело по статье "Убийство". За расправу над приятелем ему грозит до 15 лет колонии.

Сейчас подозреваемого допрашивают, ему грозит арест в СИЗО.