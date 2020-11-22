Река Новая в парке Александрино окрасилась в багровый цвет

Местные жители сообщили, что река изменила цвет Фото: vk.com/ulyanka_spb/Никита Кириллов

Река Новая в парке Александрино окрасилась в багровые цвета. Об этом сообщают местные жители в группе "Ульянка". Цвет вода изменила на отрезке от улицы Козлова до проспекта Стачек. Такое местные уже наблюдали в прошлом году. По их словам, вода источает запах канализации.

- В дежурной службе Комитета по природопользованию предположили, что это дафнии, маленькие красные рачки, которых мы иногда встречали в нашей реке, но я с ними не согласен, так как дафнии активны только в теплое время года, да и не окрашивают они воду в такой яркий красный цвет, - пишет местный житель. - В комитете пообещали провести проверку и дать ответ по существу.

Точные причины окраса реки пока неизвестны Фото: vk.com/ulyanka_spb/Никита Кириллов

Местные жители предполагают, что в коммуникациях канализации образовалась брешь и жидкости вытекают в реку.