Свободных коек для пациентов с коронавирусом осталось лишь 10 процентов в Санкт-Петербурге

В красной зоне остается все меньше коек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал о ситуации с койками в городе для больных коронавирусом. По его словам, ситуация остается сложной и нагрузка на больница до сих пор высокая. За одну только неделю в городе госпитализировали пять тысяч человек с подтвержденной инфекцией.

- За текущую неделю это от 520 до 825 госпитализированных за сутки, - пояснил Дмитрий Лисовец. - Всего в городе развернуто коек для COVID-19 и пневмоний 10 846 коек, свободными остаются 1 147 - 10,6 процентов коек.

Напомним, что ежедневно Петербург бьет все новые рекорды по числу заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в городе выявили 2 тысячи 662 больных. И ежедневно это число продолжает увеличиваться.