Хоккейный клуб СКА победил «Амур» со счетом 5:3

СКА одержал уверенную победу Фото: СКА

В Санкт-Петербурге СКА провел встречу против хабаровского "Амура". Игра получилась напряженной и интересной. Как сообщают сами хоккеисты, первое время противники нашего клуба были сильнее. Но позже петербургская команда переломила ситуацию.

- За СКА была в первую очередь статистика: за двадцать пять очных поединков армейцы лишь раз уступили «Амуру». Кроме того, в этом сезоне команды уже успели сыграть на Дальнем Востоке, и тогда петербуржцы одержали уверенную победу со счетом 3:1, - сообщаются в СКА.

В итоге игра закончилась со счетом 5:3 в пользу клуба из Петербурга. Голы за СКА забили Кирилл Марченко, Иван Морозов, Владислав Каменев и Йоонас Кемппайнен.