Более 2,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в Санкт-Петербурге 23 ноября 2020 года

Почти 3 тысячи зараженных коронавирусом выявили в Петербурге на 23 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Санкт-Петербурге установил очередной рекорд. В понедельник, 23 ноября 2020 года, в городе выявили еще более 2,9 тысяч новых зараженных инфекцией. Накануне заболевших прибавилось на 2 668 человек.

- 2 926 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Петербурге за прошедшие сутки, - сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, общее число заболевших с начала эпидемии в Северной столице уже перевалило за 100 тысяч.

Большой рост заболевания сильно нагружает систему здравоохранения. Так, за минувшую неделю в Петербурге было госпитализировано более пяти тысяч инфицированных. Ежедневно в больницы попадают от 520 до 825 зараженных COVID-19.

На сегодняшний день в городских больницах, перепрофилированных для лечения коронавирусных больных осталось около 10 процентов свободных мест.