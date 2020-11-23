На отцов, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге из-за ссоры в родительском чате, возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело на отцов, устроивших драку из-за конфликта в родительском чате Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга в понедельник, 23 ноября 2020 года, возбудила уголовное дело на отцов, которые устроили драку со стрельбой на улице Тореза. Причиной жесткой потасовки стала ссора в родительском чате. Вспыльчивые мужчины перенесли конфликт из онлайна в реальную жизнь.

- 21 ноября в полицию поступило сообщение, что во дворе дома 19 и 21 по улице Тореза драка, в которой принимают участие около 10 человек. Правоохранители немедленно прибыли на место и задержали шестерых человек в возрасте от 27 до 35 лет, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

У вспыльчивых отцов также забрали газовый и травматический пистолеты. Известно, что в драке никто не пострадал.

По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Одного из участников, 28-летнего мужчину, оставили под стражей, остальных отпустили.

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