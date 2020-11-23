Почти 1300 дворников убирают Санкт-Петербург 23 ноября

1300 дворников убирают Петербург с утра 23 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Практически 1300 дворников, или как их называют «специалистов ручного труда», вышли на улицы Санкт-Петербурга с утра 23 ноября. Они будут приводить город в порядок. А помогать им будут 672 единицы специальной уборочной техники. Впрочем, погода им помогла и не стала заваливать город снегом, как обещали синоптики.

- За прошлую неделю, с 16 по 22 ноября, дорожные специализированные предприятия собрали и вывезли с улиц Северной столицы 188 кубометров снега, а также очистили дороги от 2788 тонн мусора и смета. За выходные городские магистрали избавили 539 тонн мусора, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Также для борьбы с наледью на дороги Петербурга было вылито почти 10 тысяч кубометров солевого раствора и высыпано около 2,5 тысяч тонн песко-соляной смеси.

И в скором времени реагенты вновь пригодятся, ведь после потепления, пришедшегося на начало рабочей недели, со среди в Петербурге опять похолодает.