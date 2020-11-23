Создатель музеев «Дом вверх дном» и «Внутри человека» Александр Донской умер при загадочных обстоятельствах

Александр Донской умер в возрасте 29-ти лет. Фото: Соцсети

В минувшее воскресенье, 22 ноября, не стало Александра Донского – создателя известных и популярных в Санкт-Петербурге музеев «Дом вверх дном», «Внутри человека» и «Музея иллюзий». Информацию о смерти мужчины «Комсомолке» подтвердил его отец, Александр Донской-старший.

- К сожалению, это правда, - констатировал мужчина в ответ на вопрос корреспондента «КП-Санкт-Петербург». – Моего сына больше нет.

По предварительной информации жизнь Александра Донского-младшего унесла болезнь. На момент смерти мужчине было всего 29 лет. У него остались жена и два маленьких сына.

Александр Донской приобрел большую известность в Санкт-Петербурге как создатель сети нестандартных городских музеев. Его отец – Александр Донской-старший – акционист, основатель музея эротического искусства «Точка G». С 2005 по 2008 годы занимал должность мэра Архангельска.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» приносит искренние соболезнования всем родным, близким, друзьям и коллегам Александра Донского-младшего.