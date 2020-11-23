Беглов объяснил введение новых ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге

Беглов объяснил, почему Смольный ввел новые ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге с 23 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему в городе ввели очередные ограничения по коронавирусу. Напомним, с 23 ноября 2020 года в Северной столице запретили работать любому виду общепита в торговых центрах, число зрителей в залах кинотеатров и театров сократили до 25%, а фанатам «Зенита», СКА и других спортивных команд закрыли доступ на стадионы. Беглов понимает недовольство некоторых горожан и представителей бизнеса, но называет текущие меры необходимыми.

- К сожалению, заболеваемость растет. Поэтому по требованию Роспотребнадзора пришлось ввести дополнительные ограничительные меры. Мы вынуждены жить в новой реальности. Маски, перчатки, социальная дистанция, удаленная работа, онлайн-совещания уже стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, - сообщил губернатор во время традиционного обращения к петербуржцам на «Радио России».

Тем временем число зараженных коронавирусом в Северной столице превысило 100 тысяч человек. За минувшие сутки прирост заболевших инфекцией вновь обновил рекорд.