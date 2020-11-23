Больше 2 тысяч петербургских студентов помогают медикам, загруженным из-за пандемии

Студенты медколледжей и вузов Санкт-Петербурга активно помогают медикам во время пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 2 тысяч студентов из медицинских колледжей и вузов Санкт-Петербурга вызвались помогать медикам, которые не всегда справляются с возросшей нагрузкой из-за роста заболеваемости коронавирусом. Напомним, за минувшие сутки город вновь установил рекорд по числу зараженных, в итоге общее количество заболевших инфекцией превысило 100 тысяч человек.

- Многие молодые ребята видят, в каких сложных условиях сейчас работают их коллеги, и берут на себя очень важные части работы – помогают с документацией, общаются с горожанами в колл-центрах, подменяют в регистратуре, информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19. Это позволяет разгрузить участковых терапевтов, - цитируют вице-губернатора Олега Эргашева в пресс-службе Смольного.

К слову, уже 423 студента выпускных курсов медколледжей и 491 учащийся медуниверситетов с успехом прошли дополнительное обучение по коронавирусу и трудоустроились в медучреждения. Некоторые из них даже работают в «красной зоне».