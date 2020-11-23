Два человека погибли в ДТП грузовика и легковушки на «Сортавале» в Ленобласти

Смертельное ДТП на "Сортавале" унесло жизни двух человек. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Смертельное ДТП попутных грузовика и легковушки произошло на трассе «Сортавала» в Ленобласти. Автомобили столкнулись на 42-м километре федеральной дороги А-121. На месте находятся все необходимые спецслужбы, в том числе инспекторы ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Один из съездов с трассы полностью перекрыт. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

К сожалению, от жесткого удара погибли два человека. Однако пока не сообщается, в какой машине они находились. Судя по искореженной легковушке, они могли быть оттуда. О других пострадавших пока ничего неизвестно.

- Поврежденный автомобиль полностью перекрыл съезд из поселка Орехово в сторону Приозерска. На месте ДТП находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, чтобы ликвидировать последствия аварии. Пока что объезд организовали через развязку «Стеклянный – Васкелово», - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».