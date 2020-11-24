Банда налетчиков пять лет грабила салоны связи в Санкт-Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело о многолетнем бандитизме Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга в понедельник, 23 ноября 2020 года, возбудила уголовное дело о бандитизме в отношении троих человек, которые в течение пяти лет грабили салоны сотовой связи. Двое были задержаны еще в январе 2020 года во время очередного налета. Третьего поймали чуть позже в Москве.

- Сейчас полиция установила причастность банды к 21 нападению на салоны связи, которые были совершены с 2014 по 2019 года Приморском, Выборгском, Невском, Московском, Кировском, Красногвардейском районах города. Общий ущерб составил около 7 миллионов рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Один раз, в феврале 2015 года, бандиты ограбили салон в Москве, откуда вынесли более полумиллиона рублей.

При нападениях грабители использовали огнестрельное оружие, пугая сотрудников, а также применяли физическую силу.

Все факты ограблений объединены в одно производство. Похищенное частично изъято. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы каждому.