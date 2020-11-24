Легковушка врезалась в отбойник и перекрыла движение на КАД

Часть КАД перекрыта из-за ДТП легковушки Фото: СОЦСЕТИ

Легковой автомобиль попал в ДТП на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге и частично перекрыл движение. Авария произошла днем во вторник, 24 ноября 2020 года, на внешней стороне трассы рядом с пересечением с Таллинским шоссе. О происшествии в социальной сети рассказали очевидцы.

- На внешней стороне КАД, после развязки с Таллинским шоссе "Ларгус" разложился об отбойники и замер поперек полосы, - сообщили свидетели.

Как именно произошла авария, очевидцы не сообщают. Автомобилисты предполагают, что машина могла попасть в колею, либо водитель не справился с управлением из-за гололеда.

Судя по фотографии, удар об отбойник оказался средней силы. У машины разбит передний бампер. По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Несмотря на то, что часть дороги перекрыта, пробки на КАД еще не образовалось.