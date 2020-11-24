1-й Елагин мост отправится на ремонт

1-й Елагин мост ждет капитальный ремонт.

1-й Елагин мост, ведущий с Каменного острова на Елагин через Среднюю Невку, отправится на ремонт. Переправа, появившаяся на карте Санкт-Петербурга почти 200 лет назад, как наплавная и перестроенная с того момента дважды, нуждается в капитальных работах.

- Наплавной мост появился здесь в 1817 году, он стал первым деревянным мостом, ведущим на Елагин остров, и восьмым наплавным мостом в Петербурге. В 1831 году его заменили на постоянный. Затем сооружение несколько раз перестраивалось, пока в 1952 году не обрело свой нынешний облик, - сообщает пресс-служба Администрации Петроградского района.

Сейчас 1-й Елагин мост имеет девять пролетов, из которых два судоходных и один разводной. Разводят его не по графику, а по предварительной заявке, что бывает не слишком часто.

В основном переправой, расположенной у знаменитого Каменного театра, пользуются пешеходы. Проезд одиночных машин тут тоже возможен, но постоянного движения нет.

Длина моста составляет 107 метров, а вес - 12 тонн.