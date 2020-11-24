Массовое ДТП с участием 11 авто произошло на КАД

На внешнем кольце КАД друг в друга влетели 11 автомобилей. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП с участием 11 легковых автомобилей произошло на КАД в Санкт-Петербурге. Длинный «паравозик» собрался в 18:00 на 92-м километре внешнего кольца трассы. Известно, что машины двигались в попутном направлении и в какой-то момент поврезались друг в друга. Точная причина ДТП пока не называлась, на месте работают сотрудники ГИБДД.

- Из-за ДТП на месте образовалась серьезная пробка длиной в 7 километров. Попавшие в аварию машины заняли третью и четвертую полосы дороги. Происшествие обошлось без пострадавших, - поспешили рассказать о ДТП в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сотрудники дорожной службы уже посмотрели на датчики автоматизированной системы метеорологического обеспечения – оказалось, что асфальт на проезжей части в участке, где произошло ДТП, сухой, а его температура составляет +3 градуса. Так что нет никакого намека на гололед.