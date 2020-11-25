«Зенит» проиграл «Лацио» со счетом 3:1 и остался без Лиги чемпионов весной

«Зенит» уступил «Лацио» со счетом 3:1 в рамках Лиги чемпионов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» уступил итальянскому «Лацио» со счетом 3:1 в четвертом матче в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021, потеряв все шансы на выход в 1/8 финала престижного турнира весной следующего года. У хозяев забили Иммобиле (дважды) и Пароло. «Зенит» ответил лишь единожды усилиями Артема Дзюбы в середине первого тайма.

К сожалению, лидеры команды в атаке, Азмун и Дриусси вышли только в концовке встречи, поскольку они совсем недавно восстановились от травмы и пока не готовы играть весь матч.

- Всерьез рассчитывать на них трудно, - признавал Сергей Семак еще на предматчевой пресс-конференции.

Но есть и хорошие новости – Дзюба забил девятый гол в Лиге чемпионов и стал лучшим бомбардиром России в главном клубном турнире Европы. Добавим, что «Зенит» все еще занимает последнюю строчку в своей группе. Чтобы рассчитывать хотя бы на Лигу Европы, нужно обязательно обыгрывать «Брюгге» в гостях.