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Общество

Петербуржцы жалуются на сломанные эскалаторы на станции метро "Проспект Славы"

Все восемь подъемников долгое время закрыты на ремонт
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы пожаловались на работу эскалаторов на станции метро "Проспект Славы"

Петербуржцы пожаловались на работу эскалаторов на станции метро "Проспект Славы"

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на неработающие эскалаторы на станции метро "Проспект Славы". В среду, 25 ноября 2020 года, местные жители рассказали, что подъемники не функционируют уже долгое время. Их либо по очереди закрывают на ремонт, либо все разом.

- На станции метро "Проспект Славы" уже давно не работает ни один подъемник из восьми, сначала пытались ремонтировать, потом просто закрыли, - гневно сообщили пассажиры.

Отметим, что станция "Проспект Славы", входящая в состав Фрунзенско-Приморской линии, совсем новая. Она была открыта 3 октября 2019 года. Тем не менее, проблемы с вестибюлем бывают периодически.

Сейчас пассажирам приходится спускаться на станцию по лестницам, благо, вестибюль располагается не очень глубоко под землей. Однако людям, которым сложно передвигаться, это очень неудобно.