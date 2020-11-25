Отцу предъявили обвинение за незаконное лишение свободы шестерых детей в Колпино

Отцу из Колпино предъявили обвинение за удержание в заложниках шестерых детей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 25 ноября 2020 года, следственный комитет Санкт-Петербурга предъявил обвинение 38-летнему Денису Б., который несколько часов держал в заложниках шестерых детей в квартире в Колпино. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы.

- Ранее сообщалось, что 24 ноября 2020 года в правоохранительные органы обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что ее сожитель не пускает в квартиру, расположенную в одном из домов на Пролетарской улице, где находятся шесть детей, угрожая ей и им убийством, - рассказали в комитете.

Денис согласился отпустить заложников после долгих переговоров с прокурором. Детей отправили в больницу для осмотра и оказания психологической помощи.

Сейчас продолжается расследование. Денису назначена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления его вменяемости.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

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