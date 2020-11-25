Петербуржец получил 16 лет тюрьмы за съемки порно с малолетками

Суд дал 16 лет колонии мужчине, снимавшему порно со школьницами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор мужчине, которого обвиняли в съемках порно с малолетками и сексуальном насилии над детьми. По версии следствия, все началось еще десять лет назад, но до наказания дело дошло только сейчас.

- Судом установлено: в период с 01.01.2009 по 01.09.2012 обвиняемый, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, в присутствии малолетней девочки, совершал насильственные действия в отношении другой девочки, не достигшей 14-летнего возраста, пользуясь ее беспомощным состоянием, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме этого, в 2010 году мужчина снял порновидео с участием второй девочки, а позднее выложил его в интернет.

Сам обвиняемый вину признал частично, заявив, что никого не насиловал, а все происходило по обоюдному согласию. Видео, да, снимал, но якобы себе на память.

Известно, что сейчас на иждивении мужчины имеются двое несовершеннолетних детей и бабушка.

Суд дал петербуржцу 16 лет колонии строгого режима.