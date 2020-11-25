Комитет по образованию рассказал о дистанционном обучении в школах Санкт-Петербурга

Петербуржцам рассказали о возможности введения дистанционного обучения в школах Фото: Александра СУРИС

Комитет по образованию Санкт-Петербурга рассказал о возможности перехода на дистанционное обучение школьников из-за пандемии. Как отметили в Смольном, на 25 ноября 2020 года образовательные учреждения продолжают работать в очном режиме. При этом действует смешанный формат, при которых дети могут учиться очно либо дома по заявлению родителей.

- При принятии решений о режиме работы образовательных учреждений Комитет по образованию учитывает текущую эпидемическую ситуацию и опирается на позицию Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, - отметили в Смольном.

Однако на данный момент Роспотребнадзор считает перевод всех учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение нецелесообразным.

Напомним, что сейчас на дистанционке по решению родителей находятся порядка 12,8 тысяч школьников.