Больше 900 студентов-медиков помогают бороться с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Смольный назвал общее число медработников, которые борются с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 900 студентов-медиков трудоустроились в больницы для помощи в борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Из числа добровольцев 490 человек параллельно учатся в медвузах, а 423 – в колледжах. Помимо этого молодежь активно проходит практику в поликлиниках Северной столицы – 1 468 человек работают в колл-центрах, регистратурах, отвечают на вызовы и опекают пациентов, которые лечатся на дому.

- По данным на 25 ноября 2020 года, всего в городских поликлиниках помощь больным с COVID-19 оказывают 9 538 сотрудников, из которых 5 370 человек являются врачами. В стационарах трудятся почти 15 тысяч медработников, из них 5 528 врачей, а среднего медперсонала – 5 843. Помимо этого в скорой помощи работают 6 560 человек. Врачей там 1 213, а среднего и младшего медперсонала – 3 030, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что медиков, задействованных в помощи коронавирусным больным, сначала обучают. Подготовкой занимаются преподаватели вузов, докторанты, аспиранты и опытные врачи.