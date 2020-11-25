Буйного мужчину с мачете задержали в центре Санкт-Петербурга

Петербуржца с мачете задержали возле станции метро "Лиговский проспект". Фото: УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Неадекватного мужчину, который решил помахать мачете, задержали в центре Санкт-Петербурга. Вечером у буйного горожанина не заладился диалог с прохожими возле метро «Лиговский проспект». Слово за слово и начался конфликт. Мужчина решил подавить наглость неприятелей, продемонстрировав им свой мачете. Однако при виде «ножичка» испугались и другие случайные свидетели конфликта. Люди поспешили вызвать на место правоохранительные органы. К повздорившим мужчинам оперативно приехала Росгвардия.

- Росгвардейцы пресекли конфликт, не позволив ему перейти в драку, которая могла привести к более серьезным последствиям, а также задержали гражданина, имевшего при себе нож. Мачете тут же изъяли, - рассказали в пресс-службе УВО войск нацгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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