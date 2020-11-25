Работу незаконной свалки площадью в 2,5 гектара остановили в Красногвардейском районе

Огромную незаконную свалку нашли в Красногвардейском районе. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Комитет по природопользованию остановил работу незаконной свалки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, заручившись помощью сотрудниками прокуратуры, полиции и местной администрации. Горе-собственник принимал на площади в 2,5 гектара строительные отходы, а на бумаге – только разбитый кирпич и бетон. В итоге рейда с места изъяли шесть самосвалов и один экскаватор. На водителей составили административные протоколы.

Деньги на ликвидацию свалки потратит сам собственник. Фото: комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

- Специалисты взяли пробы отходов, чтобы определить класс их опасности. На площади в 2,5 гектара отходы находились на 20 тысячах кубометров. Возбуждено административное расследование по факту организации несанкционированной свалки. Дело взял под личный контроль вице-губернатор Владимир Кириллов, - сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Добавим, что на территории Санкт-Петербурга вообще нет мест, где разрешено законно складывать отходы. Затраты на ликвидацию вышеуказанной свалки лягут на владельца, а не на городской бюджет.