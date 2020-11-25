Лжеминер представился пророком и сообщил о бомбе в жилом доме в Колпино

Лжеминер сообщил полиции, что Бог предупредил его о бомбе в одном из жилых домов в Колпино. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию Колпинского района накануне позвонил весьма оригинальный лжеминер, представившийся пророком. Мужчина сообщил, что сам Бог предупредил его о заложенной бомбе в жилом доме на одной из улиц поблизости. Однако точный адрес злоумышленник-шутник так и не назвал, сославшись на запутанность ситуации.

- Определить личность звонившего мужчины пока не удалось, он сообщил о минировании с неизвестного номера телефона. Ночью на указанную улицу выехал наряд полиции в составе трех человек, но при осмотре каких-либо взрывчатых веществ или взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация жильцов, соответственно, не проводилась, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лжепророка. Злоумышленника ищут. Вероятность того, что ему нужен психиатр, не исключается.