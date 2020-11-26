Мать с коляской и двумя детьми сбили на переходе в центре Петербурга

Женщину с детьми сбили на Шпалерной улице. Фото: vk.com/spb_today

Двое маленьких детей и их мать пострадали в ДТП в центре Петербурга утром 26 ноября. Около 8:00 на Шпалерной улице иномарка снесла женщину с коляской и детьми, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

- По предварительным данным, у дома 54 по Шпалерной улице мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил наезд пешеходов, которые переходили дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода: женщину 1986 г.р., ее трехлетнюю дочь и коляску с полугодовалым мальчиком, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

От удара коляска отлетала под встречный авто. Как сообщают в соцсетях очевидцы аварии, оба ребенка получили травмы головы, мать пострадала не так сильно.

- Ребенок 2020 г.р. - ушиб головы, ребенок 2017 г.р. - закрытая черепно-мозговая травма и прикусил язык. У мамы вывих рук, - пишут свидетели в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В полиции подтверждают, что оба малыша госпитализированы, мама поехала в больницу с ними.