Женщину-инвалида с пистолетом задержали в магазине в Колпино

Инвалида, вооруженную пистолетом, задержали в магазине в Колпино Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Колпино, который входит в состав Санкт-Петербурга, задержали женщину, вооруженную пистолетом. В шестом часу утра в среду, 25 ноября 2020 года, в полицию поступил звонок о том, что в магазин "24 часа" пришла девушка с оружием.

- Со слов заявителя, посетительница - инвалид, речь затруднена. Прибыв на место, полиция задержала 52-летнюю женщину, которая действительно инвалид второй группы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У женщины забрали предмет, похожий на пистолет "Макарова" с патроном в стволе. Оружие отправили на экспертизу и выяснили, что оно нигде не зарегистрировано. Само было переделано из травматического пистолета. К стрельбе оружие не пригодно.

Женщину же направили в психиатрическую больницу №6 для проверки. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.