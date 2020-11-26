Мужчина уличил друга в изнасиловании своей 11-летней дочери в Ленинградской области

Житель Ленобласти подозревается в изнасиловании 11-летней дочери своего друга Фото: Артем КИЛЬКИН

39-летний житель деревни Монделево, Гатчинского района Ленинградской области уличил своего друга в изнасиловании своей малолетней дочери. Ночью в среду, 25 ноября 2020 года, мужчина, работающий маляром, позвонил в полицию и рассказал, что его знакомый надругался над его 11-летней девочкой, когда приходил в гости.

- Мужчина пояснил, что живет в частном доме в деревне. Еще в марте 2020 года, когда к нему приходил в гости его 46-летний знакомый, тот совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя час после заявления, полиция задержала подозреваемого в своей квартире в городе Коммунар. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее мужчина уже был судим за кражу.