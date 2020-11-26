Горе-мать лишили родительских прав, пока ее 13-летняя дочь вела раннюю половую жизнь в Ленобласти

13-летняя девочка вступила в сексуальную связь с взрослым парнем, а ее мать лишили родительских прав Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 46-летнюю жительницу Гатчины лишили родительских прав в отношении 14-летней дочери. Пока мать работала таксистом, девочка убегала из дома, вела раннюю половую жизнь и даже попала на лечение в психиатрическую больницу.

- 1 августа 2020 года 46-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о пропаже 13-летней дочери. Позже девочка сама вернулась домой, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Во время беседы со следователем девочка рассказала, что на протяжении всего июля занималась сексом со знакомым у себя дома. Правоохранители начали расследование, которые приостановилось из-за того, что с августа подросток находилась в Свирской психиартической больнице.

9 ноября мать девочки лишили родительских прав, а ребенка отправили в Сиверский ресурсный центр.

В итоге правоохранители вышли на 19-летнего парня, жителя Гатчинского района, который сам признался, что совратил девочку. По этому факту возбуждено уголовное дело.