Платная парковка на Рубинштейна начнет работать с 7 декабря

Платная парковка заработает на улице Рубинштейна с 7 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стала известна дата, с которой начнет функционировать платная парковка на улице Рубинштейна. Этим днем станет понедельник, 7 декабря. Так заверяют в Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга. А пока до «часа икс» остается две недели, рабочие продолжают установку оборудования и знаков на будущем платном участке.

- Сейчас здесь устанавливают паркоматы, дорожные знаки, наносят разметку. Наша основная задача – упорядочить парковку на улице Рубинштейна и исключить лишний транзит, - заявил глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

По его словам, главная задача введения новой платной зоны - возможность влиять на дорожную ситуацию на улице Рубинштена, которая страдает от наплыва машин, особенно по вечерам в выходные.

Здесь появятся 104 места для стоянки, в том числе 11 - для инвалидов. Последние смогут парковаться бесплатно, но нужно оформить специальное разрешение. А для местных жителей предусмотрен льготный абонемент, стоимостью 1800 рублей в год.