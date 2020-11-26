В соцсетях появился фейк о выбросе на Ленинградской атомной станции

Сведения о превышении фона вокруг ЛАЭС оказались фейком. Фото: vk.com/leningradaes

Полицейские петербургского Главка ищут распространителей ложной информации о превышении норматива радиационного фона вокруг Ленинградской атомной станции. На самой ЛАЭС уже заверили, что никаких ЧП с выбросами не было, а станция работает в обычном режиме.

- Официально информируем о том, что сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС 26 ноября 2020 с превышением радиационного фона, распространяемые рядом сайтов и социальных сетей неизвестными авторами, являются ложными, - сообщает пресс-служба ЛАЭС.

Сейчас организаторов «информационной атаки» ищет полиция. «Шутникам» напоминают, что за распространение фейков в СМИ и Интернете предусмотрено серьезное наказание, особенно, когда дезинформация касается таких стратегических объектов, как атомные станции и может вызвать панику среди населения.

- Радиационный фон на площадке ЛАЭС и в городе Сосновый Бор – в пределах естественных фоновых значений. Доверяйте только надежным и проверенным источникам информации. Радиационную обстановку в районах расположения АЭС вы можете посмотреть на сайте www.russianatom.ru, - отмечают атомщики.