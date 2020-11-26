100 баров, кафе и ресторанов Санкт-Петербурга нарушили запрет на работу ночью

Около 100 заведений общепита не соблюдали запрет на работу ночью в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Надзорные патрули Смольного и полиции поймали с поличным около 100 кафе, баров и ресторанов Санкт-Петербурга, работавших ночью вопреки коронавирусному запрету. Напомним, из-за роста заболеваемости власти обязали увеселительные заведения закрывать свои двери в период с 23:00 до 06:00.

Всего в Северной столице примерно 8 тысяч организаций общепита, 40% из которых работают круглосуточно. «Ковид-диссидентов», как оказалось, было не так много. Зато некоторые среди них еще и злостные нарушители.

- Часть из 100 закрытых заведений вновь открылись, сменив вывеску. В отношении этих случаев проведут проверку. Сейчас прорабатывается возможность привлечь к ответственности и арендодателей этих самых кафе, баров и ресторанов. Аналогичная ответственность может быть возложена на ТРЦ, - предупреждают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что некоторым нарушителям опечатывают дверь помимо вручения сюрприза в виде штрафов до полумиллиона рублей.

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