Петербуржцы активно жалуются на заведения, где не соблюдают меры по коронавирусу

Больше двух тысяч отзывов на работу заведений во время коронавируса оставили петербуржцы. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Петербуржцы стали активно оставлять отзывы о работе различных заведений с помощью сканирования QR-кода, который позволяет представителям бизнеса работать во время пандемии. Смольный получил уже свыше 2 тысяч реакций от посетителей той или иной организации. Не все из отзывов носят положительный характер.

- 280 комментариев содержали критические замечания в адрес учреждений. QR-коды получили больше 100 городских организаций. Рост по сравнению с октябрем составил 155,2%, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Также в администрации Санкт-Петербурга обсудили число нарушителей среди заведений, которые работают ночью вопреки коронавирусному запрету. Среди «ковид-диссидентов» есть и злостные, наступавшие на одни и те же грабли дважды. Всем нарушителям грозят полумиллионные штрафы. А некоторым кафе и барам и вовсе опечатывают дверь.