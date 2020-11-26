Большую зимнюю горку откроют в «Никольских рядах»

Гигантская горка и смотровая башня появятся в "Никольских рядах" к середине декабря. Фото: предоставлено организаторами

На территории «Никольских дворов» появится большая горка к Новому году. Историческое место в центре Санкт-Петербурга изменит свой облик уже к середине декабря. Десятки лет запустения бывшего Никольского рынка прошли, и теперь это полноценное общественное пространство. Из примечательного – во дворах появятся смотровая башня с видом на историческую часть города, а также рождественская ярмарка.

Предполагается, что на месте будет и рождественская ярмарка. Фото: предоставлено организаторами

Однако пока еще непонятно, в каком именно виде предстанут «Никольские дворы» перед петербуржцами. Все из-за возможных новых ограничений по коронавирусу.

"Никольские дворы" хотят превратить в популярное общественное пространство Санкт-Петербурга. Фото: предоставлено организаторами

- В каком виде и формате проект предстанет в декабре зависит от общей ситуации в городе. Зима в «Никольских Рядах» состоится при любой погоде и с обязательным учетом всех мер предосторожности, актуальных к моменту открытия, - рассказали «Комсомолке» в архитектурном бюро KATARSIS ab.