Полиция нашла новую жертву педофила из Ленинградской области

Полиция нашла новую малолетнюю жертву педофила из Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области нашла новую жертву местного педофила, которого задержали еще в апреле текущего года. Как стало известно в четверг, 26 ноября 2020 года, 31-летний мужчина не только насиловал девочек, но еще и заставлял некоторых из них сниматься обнаженными и присылать ему фотографии.

- Следствие установило, что 30 декабря 2019 года, с помощью соцсети мужчина принудил 11-летнюю девочку изготавливать и направлять ему фотоизображения эротического характера с ее участием. По данному факту возбуждено еще одно уголовное дело, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Обвиняемый - приезжий из Владивостока, в Ленобласти жил в поселке Янино Всеволожского района. 14 апреля 2020 года его задержали за изнасилование 12-летней девочки и развратные действия в отношении 13-летней жертвы.

На данный момент мужчина находится в "Крестах".