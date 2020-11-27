Петербургский депутат предложил обязать производителей устанавливать светоотражатели на детских колясках

Петербургский депутат предложил оснащать все детские коляски светоотражателями Фото: Олег ЗОЛОТО

Производителей детских колясок могут обязать оснащать их светоотражателями. Такое предложение в пятницу, 27 ноября 2020 года, выдвинул депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Основание стало жесткое ДТП, произошедшее накануне на Шпалерной улице, когда автомобиль сбил мать с двумя детьми.

- Причины аварии еще предстоит установить, но мы должны использовать все возможности, чтобы предотвратить подобные происшествия, — отметил Цивилев.

Сегодня технический регламент требует обеспечить лишь возможность их установки, что не гарантирует, что родители ребенка это сделают.

Напомним, что авария произошла в 8 утра 26 ноября. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу с двумя детьми, полугодовалый малыш находился в коляске. Автомобиль снес коляску и трехлетнюю девочку. Оба ребенка получили травмы головы и сейчас находятся в больнице.