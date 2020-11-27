Президентский физико-математический лицей № 239 Санкт-Петербурга уходит на карантин с 30 ноября

Физ-мат лицей 239 уходит на удаленку из-за коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вспышка коронавируса заставила принять решение о переводе на удаленку всех учеников и сотрудников знаменитого петербургского Президентского физико-математического лицея № 239. Объявление об этом появилось в группе ВКонтакте родительского совета лицея.

- Уважаемые учащиеся и родители! Заболеваемость ковидом среди учеников и учителей значительно выросла в последнее время. На данный момент имеют положительный результат 13 учителей и более 50 учеников. На дистанционном обучении находятся 10 классов. Поэтому принято решение принято решение лицей на дистанционное обучение сроком на две недели с 30 ноября, - говорится в обращении.

Все уроки будут проходить по видеосвязи в онлайн-формате, а вот кружки и олимпиады останутся очными. Обратно в школу ученики вернутся 14 декабря.

Напомним, что на «удаленке» в настоящий момент находится больше 100 классов петербургских школ.