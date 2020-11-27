Синоптики пообещали снежные выходные в Ленинградской области 28 и 29 ноября

В Ленобласти ожидаются снежные выходные 28 и 29 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики рассказали, какими будут выходные в Ленинградской области 28 и 29 ноября 2020 года. В регионе значительно похолодает и выпадет снег. Однако его количества еще будет недостаточно, чтобы вставать на лыжи или доставать санки. Скорее местным жителям придется бороться со слякотью и гололедом.

- В субботу в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, в основном, мокрый. Направление ветра ожидается северо-восточное до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В воскресенье, 29 ноября, в регионе тоже периодически будет выглядывать солнце. Днем ветер изменит свое направление на юго-восточное до 4-9 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до минус 2-7 градусов, днем чуть потеплеет и будет от нуля до минус 5 градусов.