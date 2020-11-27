В Новой Ладоге открылся музей Суворова, а в Старой Ладоге - экспозиция с черепом древнего человека

В Новой Ладоге открылся музей Суворова. Фото: lenobl.ru

Сразу два новых туристических объекта появились в Ленинградской области. Так, в Новой Ладоге был открыт музей великого русского полководца Александра Суворова. Он разместился в доме, где когда-то жил генералиссимус.

- Хотя жизнь музея только начинается, у него уже есть партнер в лице Музея Суворова в Санкт-Петербурге и планы по расширению экспозиции. Но поскольку сам Суворов проводил учения, в том числе, в районе Старой Ладоги, можно в туристическом маршруте объединить Старую Ладогу и Новую, чтобы посетители, особенно юные, видели, откуда Русь пошла, - заявил губернатор Александр Дрозденко, посетивший музей.

Съездил глава региона и в Ладогу Старую. Здесь, в отреставрированной Стрелочной башне Староладожской крепости открылась историческая экспозиция. В ней, в частности, представлен череп неолитического человека, а всего «Археология Ладоги» включает в себя 3,5 тысячи предметов, собранных геологом Александром Иностранцевым во время реконструкции ладожских каналов: украшения, фрагменты керамических сосудов, орудия из кости, рога, кремня и местных пород камня.