Баста собрал тысячи фанатов на концерте в Ледовом во время пандемии

Рэпер Баста собрал полный Ледовый во время пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/id_sobaka_pavlova

Рэпер Баста собрал практически полный, насколько это возможно во время пандемии, концертный зал в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Видеозаписи с толпами фанатов активно публикуются в соцсетях. Горожане разделились на два лагеря. Кто-то считает, что такого заряда бодрости и единения как раз сейчас не хватает. Другие ругают организаторов «за пир во время чумы».

Напомним, согласно последним ограничениям Смольного, билеты на концерт должны продавать на закрепленное за каждым посетителем место. На концерте Басты в танцевальном партере установили стулья, чтобы формально соблюсти требование. На деле же о соцдистанции речи не шло, ведь фанаты все равно частенько вскакивали с мест и предавались музыкальному экстазу в едином порыве. Но кто-то все равно честно соблюдал меры безопасности.

- Много входов в концертный зал, четкая нумерация, работа охраны и сопровождающих – все на высшем уровне. Жаль, что в основном были сидячие места, хотелось танцевать. Я махала руками и головой как могла, так что частично задача потанцевать выполнена, - рассказывает фанатка Басты Милена Романовская во «Вконтакте».