Моряки спасли тонущего щенка в порту Санкт-Петербурга

Моряки спасли собаку из Финского залива Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге бравые моряки спасли жизнь собаке, которая тонула в Финском заливе. Щенка, барахтающегося в воде, заметили рядом с портом "Бронка", расположенном городе Ломоносове на Краснофлотском шоссе. Поняв, что животное не может само выбраться на берег, мужчины бросились на спасение утопающего. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Вчера в Бронке моряки спасли песеля. Он барахтался в воде далеко от берега. Моряки быстро сориентировались и выслали лодку на помощь собаке, - рассказали свидетели.

Операция по спасению прошла быстро и очень успешно. Собаку доставили на берег, обсушили, обогрели и накормили.

Позже собаку отвезли на осмотр к ветеринарам. Также пес получил прекрасное имя - Моисей.

"КП-Петербург" попыталась связаться с портом, чтобы узнать подробности о случаи и имена героев. Однако ответ еще ожидается.