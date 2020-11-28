На женщину пытавшуюся устроить взрыв в детском спортивном клубе Санкт-Петербурга завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили на женщину, угрожавшую поджечь порох в детском спортивном клубе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный отдел по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга в субботу, 28 ноября 2020 года, возбудил уголовное дело о хулиганстве на женщину, которая угрожала устроить взрыв в детском спортивном клубе на улице Ударников. Инцидент произошел накануне вечером.

- Подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ворвалась в комнату для переодевания детского спортивного клуба, в присутствии находящихся в комнате несовершеннолетних детей, из хулиганских побуждений пыталась поджечь зажигалкой металлическую банку, в которой находился порох, - рассказали в следственном комитете.

Осуществить задуманное 40-летней петербурженке не удалось, так как в раздевалке были родители детей, которые сразу же позвонили в полицию.

Сейчас следователи пытаются выяснить мотив женщины. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения.