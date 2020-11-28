После гибели мужчины под колесами БТР в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после смерти мужчины под колесами БТР в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после смерти человека под колесами БТР. Трагедия произошла около трех часов дня в субботу, 28 ноября 2020 года, в Красносельском районе, где проходила военная реконструкция.

- Из материалов уголовного дела следует, что 28 ноября на территории Красносельского района неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле, - сообщили в следственном комитете.

В итоге БТР задавил насмерть одного из участников реконструкции, 38-летнего мужчину. Он погиб на месте еще до приезда скорой.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.