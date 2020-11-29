Концерт группы «Чиж & Co» провели в разгар эпидемии в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге по-прежнему запрещены крупные мероприятия. Фото: комитет по культуре Санкт-Петербурга

Несмотря на официальный запрет властями массовых мероприятий, в которых одновременно принимает участие больше 50 человек, город продолжает жить полной жизнью. Так, очередная выездная проверка органов власти и сотрудников Роспотребнадзора выявила нарушения в одном из клубов на проспекте Медиков. Там в разгар эпидемии провели концерт известной группы «Чиж & Co».

- 28 ноября в клубе «А2» состоялся концерт группы «ЧиЖ», - рассказали «Комсомолке» в городском комитете по культуре. - Мероприятие состоялось, несмотря на то, что организаторам было отказано в его согласовании. Выездная проверка с участием органов власти показала, что организаторами были нарушены действующие эпидемиологические правила и нормы постановления №121. В настоящее время ведётся работа по оформлению соответствующих протоколов.

Отметим, что это далеко не единственный подобный случай. На днях внимание властей привлек концерт Басты, на котором собралось несколько тысяч человек – и все, разумеется, без масок и перчаток.