Большая Хоральная синагога Санкт-Петербурга провела день открытых дверей в онлайн-формате

Гостям показали самые потайные места, провели встречу с раввином и устроили концерт еврейской музыки. Фото: Большая хоральная синагога Санкт-Петербурга

Необычное торжество устроили в честь дня открытых дверей в Большой Хоральной синагоге на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге. Поскольку массовые мероприятия запрещены из-за ситуации с коронавирусом, служители организовали для всех желающих онлайн-экскурсию на всех медиа-платформах.

- Вы побываете в залах Синагоги, узнаете об обрядах, - сообщают организаторы. -Увидите свитки. Покажем потайные места: по винтовой лестнице под купол, хоры, хранилище старинных книг – генизу.

После экскурсии перед зрителями выступил раввин Цви Пинский – он провел беседу с участниками онлайн-мероприятия и ответил на их вопросы. В заключении гостям пообещали концерт еврейской музыки.

Напомним: из-за ситуации с коронавирусом медиа-формат разных мероприятий становится все более и более востребованным и популярным. Но не везде – так, недавно бурю возмущения среди петербуржцев вызвало выступление рэпера Басты в Ледовом дворце, на которое собралось несколько тысяч человек.