Легковушка влетела в жилой дом в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

По свидетельствам очевидцев, за рулем иномарки была девушка в розовой шапочке. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

У кого-то вечер воскресенья явно не задался. И доказательство тому – кадры, опубликованные 29 ноября в сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. На них запечатлен легковой автомобиль «Ниссан», врезавшийся в стену жилого дома.

- Инцидент произошел в Красногвардейском районе, на проспекте Энтузиастов, - поделились очевидцы. – За рулем была девушка в розовой шапочке.

Что именно случилось – до сих пор толком не ясно. По предположениям тех, кто был на месте происшествия в тот момент, когда все случилось, девушка, находившаяся за рулем «Ниссана», могла элементарно не справиться с управлением – к примеру, перепутать педали. Как бы то ни было, в результате аварии, похоже, никто не пострадал – у машины немного смяло капот, а стена дома, в которую въехала легковушка, и вовсе отделалась парой трещин на штукатурке. Будет ли разбирательство, и грозит ли девушке в розовой шапочке наказание за ее неосторожность – также пока не известно.