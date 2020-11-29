«Маленький, тихий, уютный город»: вокалистка Little Big рассказала, как переехала в Санкт-Петербург из Новодвинска

По словам Софьи Таюрской, она не сразу научилась ориентироваться в Санкт-Петербурге. Фото: Instagram

Вокалистка известной эпатажной музыкальной группы Little Big Софья Таюрская устроила на своей страничке в Instagram вечер теплых воспоминаний. Софья поделилась с подписчиками историей о том, как в 2008-м году переехала в Санкт-Петербург из маленького городка Новодвинска на севере Архангельской области. По словам исполнительницы, первые дни она думала, что никогда не сможет ориентироваться в Северной столице без карты, но потом все пришло в норму.

- Прожив в Питере больше 10 лет, город стал для меня ощущаться совсем иначе. маленькии и уютныи , тихии , понятныи , и я знаю название и расположение почти всех центральных улиц, - призналась Софья. - Когда я была студенткои , я постоянно гуляла по городу, слушала музыку и о-о-о-о-очень много мечтала. Как же классно спустя много лет, прои тись по любимым местам и повспоминать свои мечты и мысли.

Напомним - группа Little Big в последнее время обрела колоссальную известность. В 2020-м году они даже выступали в онлайн-формате на конкурсе Евровидение и по итогам зрительского голосования заняли почетное второе место.