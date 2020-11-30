Ребенок пострадал во время взрыва в жилом доме во Всеволожске

По одной из версий, к ЧП мог привести взрыв баллона с газом. Фото: предоставлено читателем "КП-Санкт-Петербург"

Взрыв в жилом доме в городе Всеволожск Ленинградской области зацепил три квартиры. Только чудом ЧП обошлось без жертв среди местных жителей. А вот травм и повреждений избежали не все. В частности, как сообщила пресс-служба областной администрации, пострадал ребенок - судя по всему, его зацепило осколками, которые вынесла из оконных рам ударная волна.

- Для обработки порезов пострадавший направлен в стационар, - уточняют в ведомстве.

Кроме того, из квартир было эвакуировано сорок человек. Все они почти два часа простояли на улице на морозе, пока на месте происшествия работали экстренные службы. Сейчас администрации Ленинградской области решает, куда направить жильцов дома дальше, чтобы они могли спокойно провести остаток ночи.