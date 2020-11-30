Труба котельной рухнула на Архивной улице в Санкт-Петербурге

Огромную трубу "уронили" ночью в Невском районе. Фото: vk.com/spb_today

От сильного грохота проснулись в ночь на понедельник спавшие жители Невского района Санкт-Петербурга. Точнее микрорайона между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. Здесь, на Архивной улице, где идет активное жилое строительство, упала труба старой котельной.

- Трубу котельной завода на Дальневосточном проспекте снесли в ЧАС НОЧИ. Дома ходили ходуном. Осколки трубы долетели до подъездов, - пишут шокированные горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Камнями побило и машины и дверь в подъезде дома. Фото: vk.com/spb_today

Неизвестно, почему для сноса, если, конечно, он был контролируемым, строители выбрали такое позднее время. Может быть, расчет был сделан на то, что на улице не окажется прохожих. Так оно и получилось, люди не пострадали. А вот припаркованные поблизости авто побило камнями. Разворотило и дверь одной из парадных жилого дома.

- После падения трубы огромные осколки долетели до припаркованных машин и самого дома. Пострадало минимум шесть автомобилей и имущество дома. Предупреждений о сносе не было, - пишут в соцсетях местные жители.