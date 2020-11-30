24 218 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 24 тысяч человек обследовали на "ковид" за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Чуть больше 24 тысяч человек протестировали на наличие коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Последнюю информацию на утро 30 ноября публикует городской информационный штаб по мониторингу ситуации с распространением «ковид-19».

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 218 человек. Под медицинским наблюдением находится 2178 горожан. Из них 29 - в обсерваторе, 1603 - контактные, 546 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

За минувшие 24 часа на «горячую линию» по номеру 122 по вопросам коронавируса обратились 1256 горожан. Помощь от волонтеров попросил 2131 человек.

Известно, что за сутки заболел коронавирусом 3691 человек. Это первый день за последние 2,5 месяца, когда динамика показала отрицательное направление. При этом весь ноябрь заболеваемость била абсолютные рекорды.