Молодого гонщика со стрельбой задержали в Ленинградской области

Полиция со стрельбой задержала гонщика на "Фольксваген" в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полицейские со стрельбой задержали гонщика на "Фольксваген Поло". В 23:20 часов в субботу, 28 ноября 2020 года, сотрудники ГИБДД, проводя рейд по поимке нетрезвых водителей, попытались остановить автомобиль у дома 37 по Октябрьской набережной в поселке Новосаратовка Всеволожского района. Однако водитель, вместо остановки, выехал на встречку и дал по газам.

- Инспекторы устроили погоню и требовали остановиться гонщика, но тот лишь продолжал разгоняться, создавая опасные ситуации на дороге, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тогда инспектор ГИБДД начал стрелять из табельного оружия: один предупредительный в воздух и три по колесам преследуемого автомобиля. В итоге у дома 26 по Колтушскому шоссе машина остановилась. В результате стрельбы никто не пострадал.

За рулем авто оказался 26-летний гражданин сопредельного государства. Его доставили в полицию для составления протоколов.